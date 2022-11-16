67-летняя нижегородка утонула на реке возле Нижневолжской набережной

67-летняя нижегородка утонула на раке возле Нижневолжской набережной. Фото: Кристина БЕРБАСОВА

Ночью 16 ноября 67-летняя пенсионерка утонула на реке возле Нижневолжской набережной в центре Нижнего Новгорода. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Нижегородской области.

- Сообщение о происшествии на воде поступило в 1:08 16 ноября, - рассказали в ведомстве. – ЧП произошло напротив дома № 7 на Нижневолжской набережной. Первыми о трагедии сообщили очевидцы – они рассказали, что там утонула пожилая женщина.

К сожалению, спасти пенсионерку не удалось. Тело 67-летней нижегородки удалось достать только около десяти утра 16 ноября. Сразу после этого тело было передано сотрудникам полиции.

Напомним, ранее мы писали, что несчастный случай произошёл в Нижнем Новгороде 15 ноября, где днём 13-летний подросток упал в воду с Канавинского моста. Мальчик выжил и самостоятельно смог выбраться из реки на берег недалеко от управления ГИБДД. О случившемся очевидцы незамедлительно доложили в службы экстренного реагирования.