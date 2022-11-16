Ход капитального ремонта нижегородских школ обсудили депутаты городской Думы

15 ноября 2022 года на заседании постоянной комиссии городской Думы Нижнего Новгорода по развитию города, строительству и архитектуре депутаты обсудили результаты проведения капитального ремонта в школах и детских садах города в 2022 году и планы на 2023 год.

Мероприятия по капитальному ремонту образовательных учреждений города осуществляются в рамках государственной программы «Капитальный ремонт образовательных организаций Нижегородской области». Общее финансирование программы в 2022 году составляет 201,7 млн рублей. Комплексный капитальный ремонт в этом году проводится в зданиях школ № 156 им Б.И. Рябцева, № 73, № 167 и гимназии № 25 им. А.С. Пушкина. Отдельные виды работ по капремонту выполнялись еще в 11 образовательных организациях, в том числе ремонт кровель и внутренних помещений. Также в 2022 году продолжаются ремонтные работы по установке систем отопления и электроснабжения в школе №100.

В 2023 году планируется завершить работы в гимназии №25 и в школе №73, а также запланированы отдельные виды работ по капитальному ремонту в 5 школах и 9 детских садах. Кроме того, планируется начать капитальный ремонт школ №48 и №99.

Депутаты обратили внимание представителей администрации, присутствующих на заседании, что необходимо сначала выполнять ремонт кровель и других внешних работ, а потом уже внутренних помещений, чтобы не проводить работы повторно, например, из-за протекающих крыш.

Кроме того, председатель постоянной комиссии Михаил Иванов отметил, что нужно наращивать мощности МП «НижегородгражданНИИпроект», чтобы большинство проектной документации образовательных учреждений города разрабатывалось данной организацией. По его словам, возрожденный Институт развития города нуждается в кадровом усилении.

В рамках обсуждения процесса реализации Программы комплексного развития социальной инфраструктуры Нижнего Новгорода на 2020 − 2030 годы участникам заседания стало известно, что в 2020-2021 годах в городе было получено разрешение на ввод в эксплуатацию двух школ вместимостью 2175 мест, 9 корпусов детских садов на 540 мест и 4 детских садов на 1190 мест.

В 2022 году получено разрешение на ввод в эксплуатацию двух детских садов по улице Верховая и по проспекту Гагарина на 540 мест. В стадии получения разрешения на ввод в эксплуатацию находится детский сад на улице Глеба Успенского вместимостью 177 мест, также готовятся к получению ввода в эксплуатацию еще 5 детских садов на 942 места, получено положительное положение госэкспертизы на детский сад на улице Ванеева на 158 мест.

На данный момент осуществляется строительство трех объектов общего образования на 1875 мест и ведутся работы по проектированию еще семи общеобразовательных учреждений на 2917 мест.

Подводя итоги обсуждения, депутаты отметили, что земельные участки под запланированное строительство социальных объектов, необходимо резервировать уже сейчас.