Минздрав Нижегородской области и ПОМЦ подписали соглашение о сотрудничестве Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области

Министерство здравоохранения Нижегородской области и Приволжский окружной медицинский центр ФМБА России подписали соглашение о сотрудничестве 15 ноября. Об этом сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.

Стороны будут совместными усилиями решать вопросы повышения уровня качества и безопасности медицинской деятельности. Также планируется, что Минздрав и ПОМЦ будут делиться друг с другом практиками на совместных обучающих мероприятиях и в ходе научных исследований.

– Центр готов внедрять в регионах современные методы управления качеством и безопасностью медицинской деятельности на основе полномочий, предоставленных нам Национальным институтом качества Росздравнадзора по итогам сертификации. Для этого будем отбирать, адаптировать и внедрять лучшие международные подходы и успешные практики в области управления качеством, – отметил директор Приволжского окружного медицинского центра ФМБА России Сергей Романов.