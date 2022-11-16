Наталья Водянова нашла родную сестру при помощи ДНК-теста

Модель призналась, что сама предложила отправить сестру на удочерение. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Супермодель Наталья Водянова нашла родную сестру, с которой рассталась в 2000 году. Такое заявление сделала сама модель в одном из недавних интервью.

По словам модели, ее младшая сестра Маша была четвертым ребенком в семье и она появилась в то время, когда семья переживала не лучшие времена.

- У моей мамы было несколько несчастливых отношений, включая моего отца… Мы жили в 20-метровой комнате без ничего. Мама очень много и тяжело работала, - вспоминает Наталья.

На тот момент будущей знаменитости было 18 лет, и она сама предложила матери отправить младшую дочь на удочерение. По словам модели, она не хотела, чтобы сестренка росла в таких условиях, в которых находились ее родные.

Маша попала в обеспеченную американскую семью, и ее стали звать Дженнифер Бернс. Все это время она жила вдали от дома и не знала о своих кровных родственниках.

Наталья призналась, что пыталась найти сестру при помощи частных детективов, но информация о приемных родителях оказалась закрытой. Сестру удалось найти только тогда, когда она сама сдала ДНК-тест и подписалась на сервис по отслеживанию родственников.

Ранее Наталья Водянова призналась, что говорит со своими детьми на русском языке.