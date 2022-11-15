Корпус «Школы 800» в Верхних Печёрах получил заключение о соответствии требованиям проекта ФОТО: сайт «Школа 800»

Корпус «Школы 800» в микрорайоне Верхние Печёры получил заключение о соответствии требованиям проектной документации 15 ноября. Об этом сообщает НИА «Нижний Новгород» со ссылкой на представителя первой концессионной компании «Просвещение».

Также в компании отметили, что строительные работы успели выполнить согласно нормативному проекту организации строительства. Они составили не более двух лет с того дня, как было разрешено строительство. До этого проводились работы по проектированию и изысканию склона.

Напомним, первый камень в основание «Школы 800» был заложен 1 июня 2020 года.

Ранее сообщалось, что учебный корпус «Школы 800» в микрорайоне Верхние Печёры планируется дать в эксплуатацию в 2022 году.