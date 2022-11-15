Дополнительные парковки планируют сделать у входа в нижегородский парк «Швейцария» ФОТО: сообщество ВКонтакте «Парк «Швейцария»||Нижний Новгород»

Дополнительные парковки планируют устроить у входа в нижегородский парк «Швейцария». Об этом сообщили в пресс-службе администрации Нижнего Новгорода.

Как сообщили в ведомстве, на данный момент прорабатывается вопрос по уширению проспекта Гагарина рядом с входными группами в парк «Швейцария» для увеличения парковочных мест.

Сейчас вдоль парка обустроено около 200 парковочных мест.

– Также посетители парка могут воспользоваться парковкой торгового центра и существующими боковыми проездами вдоль проспекта, – отметили в администрации города.

Напомним, любимый многими нижегородский парк «Швейцария» переходит на зимний режим работы.