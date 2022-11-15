Опубликованы новые тарифы ЖКХ в Нижегородской области Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Опубликованы новые тарифы ЖКХ в Нижегородской области. Об этом сообщается на сайте правительства Нижегородской области в Указе губернатора Глеба Никитина.

Так, в Нижнем Новгороде стоимость за холодное водоснабжение повысится до 31,88 рубля, стоимость за водоотведение составит 23,79 рубля, тепловая энергия подорожает до 1 288,59 рубля, а ставка за содержание тепловой мощности будет равна 344,18 рубля. Также стоимость за электричество составит 4,49 рубля, за газ – 7,13 рубля, за обращение с ТКО – 728,60 рубля.

Напомним, по опубликованным министерством данным, максимальный уровень индексации для граждан страны не превысит 9%. Так, платеж с новыми тарифами на семью из трех человек вырастет на 324 рубля в месяц.

Стоит отметить, что индексация тарифов ЖКХ перенесена в Нижегородской области на 1 декабря 2022 года.