Станция снеготаяния Нижегородского района заработает с декабря

15 ноября 2022 года на заседании постоянной комиссии городской Думы Нижнего Новгорода по экологии депутаты обсудили подготовку станций снеготаяния к работе в зимний период 2022–2023 года.

По информации департамента транспорта и дорожного хозяйства администрации города, в текущем зимнем сезоне в Нижнем Новгороде утилизация снежных масс будет осуществляться на станциях снеготаяния в Советском и Нижегородском районах.

Председатель постоянной комиссии по экологии Герман Карачевский отметил, что новая станция снеготаяния в Нижегородском районе хорошо оснащена и уже с декабря этого года будет введена в эксплуатацию. Ее производственные мощности позволяют утилизировать порядка 7 тысяч куб. м. в сутки. По его словам, это разгрузит остальные объекты инфраструктуры, а также положительно скажется на экологической обстановке в городе.

Как стало известно на заседании, в остальных районах города определены полигоны под складирование снежных масс. Кроме того, сейчас администрацией города ведется работа по подготовке концессионного соглашения по строительству очередной станции снеготаяния в Московском районе.

Как отметили в ходе обсуждения депутаты городской Думы, станции снеготаяния необходимы в каждом районе города. Строительство новых снегоплавильных объектов позволит постепенно отказаться от складирования снежных масс на полигонах.

Также в рамках заседания депутаты рассмотрели вопрос об использовании противогололедных материалов в предстоящий зимний период. По информации профильного департамента, на заготовку противогололедных материалов для зимнего содержания улично-дорожной сети города в зимний период 2022-2023 годов предусмотрено финансирование порядка 446 млн рублей. На данный момент для борьбы с гололедом подготовленно порядка 6 тысяч тонн реагентов, 102 тысячи тонн пескосоляной смеси и 17 тысяч тонн технической соли. Также в этом году было закуплено 14 комбинированных дорожных машин с точным дозированием противогололедных материалов.

В рамках повышения качества содержания автомобильных дорог города ведется планомерная работа по снижению объемов использования пескосоляной смеси и внедрению экологически чистых противогололедных материалов – реагентов.

«Город заготовил колоссальные объемы противогололедных материалов. Реагенты планируется использовать прежде всего для обработки центральных магистралей. Такой подход администрации города к использованию имеющихся ресурсов абсолютно оправдан. В конечном итоге это ведет к экономии в весенний период на очистке прибордюрной полосы и ливневой канализации», – отметил заместитель председателя городской Думы Нижнего Новгорода Николай Сатаев.