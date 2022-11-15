Подросток, упавший с Канавинского моста, находится в реанимации в тяжёлом состоянии

13-летний подросток, который упал днём с Канавинского моста в Нижнем Новгороде, находится в тяжёлом состоянии. Его поместили в реанимацию в детской областной больнице. Об этом сообщил министр здравоохранения Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов в своём телеграм канале.

– Минздрав держит на контроле тактику лечения ребёнка. В случае необходимости организуем консультации с федеральными клиниками, – написал чиновник.

Известно, что у мальчика диагностировали ушиб лёгкого и сильное переохлаждение. В настоящее время врачи оказывают всю необходимую медицинскую помощь

Напомним, что ЧП произошло в 2-3 часа дня. Мальчик оказался в воде, но смог самостоятельно выплыть на берег. Тем временем в город пришли морозы и минусовые температуры, а значит, что подросток только чудом выбрался из ледяной воды.

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