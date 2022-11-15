Исторические граффити «Код-801» появились на подпорных стенках метромоста

Исторические граффити «Код-801» появились на подпорных стенках спуска к метромосту. Глава города Юрий Шалабаев вместе с художником Алексеем Гурнянским (Lexus One) посмотрел новую стрит-арт работу.

Как сообщил Юрий Шалабаев, граффити изображают три значимых периода в истории Нижнего Новгорода и Горького. «В центре изображена эпоха Минина и Пожарского с Нижегородским кремлем; справа - Великая Отечественная война и горьковчане, которые ковали Победу в тылу, на заводах; и современность, которую художник передал через образы нижегородского стадиона и Стрелки. Метромост, безусловно, одна из видовых точек Нижнего Новгорода, и спасибо команде нижегородских художников за такую трудоёмкую работу. Мы всячески поддерживаем культурный стрит-арт и готовы к дальнейшей работе с талантливыми художниками, желающими заявить о себе», - отметил Юрий Шалабаев.

Художник Алексей Гурнянский (Lexus One) рассказал, что это не первая его работа на метромосту.

«Здесь работала целая команда, все они нижегородцы, зарекомендовавшие себя мастера, опытные профессионалы. Работали мы утром и ночью, иногда по 20 часов, - сказал Алексей Гурнянский. - Проезжающие мимо люди нас подбадривали, подавали сигналы звуковые, моргали нам фарами, кричали из окон. Очень позитивно восприняли, что здесь появляются новые граффити».

Фото: Пресс-служба администрации Нижнего Новгорода