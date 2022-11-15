Студенты Мининского заняли 1 место в соревнованиях Всероссийского фестиваля студенческого спорта. Фото: пресс-служба Мининского университета

XII Всероссийский фестиваль студенческого спорта прошел с 7 по 13 ноября 2022 года в г. Ульяновск. В соревнованиях участвовали более 450 спортсменов из 17 регионов Российской Федерации. В составе сборной команды Нижегородской области свое мастерство доказывали студенты нижегородских вузов, в том числе 9 студентов 1-5 курсов факультета физической культуры и спорта Мининского университета и 2 тренера-преподавателя.

- Наши спортсмены и преподаватели - наша гордость! - отметил ректор Мининского университета Виктор Сдобняков. - Войти в состав сборной региона очень почетно, ведь в этом случае студенты представляют не только Мининский университет, но и студенческое сообщество Нижегородской области. Поздравляю нашу команду с победой!

Соревнования проходили по 12 видам спорта: волейбол, мини-футбол, баскетбол 3х3, самбо, шахматы, настольный теннис, плавание, компьютерный спорт, викторина, легкая атлетика, многоборье ГТО. Спортсмены нижегородского педагогического вуза принимали участие в мужском и женском волейболе, мини-футболе, а также защищали честь региона в боевом самбо. В итоге сборная Нижегородской области заняла 1 общекомандное место.

Спортсмены Мининского университета отмечают серьезный уровень подготовки к соревнованиям каждого члена сборной команды.

- Спортсмены из нашей команды занимались как под руководством преподавательского состава, так и индивидуально. Я думаю, что каждый участник внес огромный вклад в нашу общую победу, каждый старался и боролся до последнего, и благодаря этому наша команда добилась такого результата!, - рассказал участник фестиваля, студент 5 курса факультета физической культуры и спорта Мининского университета Сергей Белов.

Вместе с Сергеем победителями Всероссийского фестиваля студенческого спорта стали спортсмены Мининского университета Даниил Тихомиров, Владислав Карпов, Евгений Горячев, Владислав Воронцов, Данила Хализов, Максим Донцов, Валерия Олюнина, Ирина Толченова, а также старший преподаватель факультета физической культуры и спорта Василий Соколов и доцент, кандидат педагогических наук факультета физической культуры и спорта Юрий Жемчуг.