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НовостиНовости компаний15 ноября 2022 13:48

ВТБ запускает сервис пакетной оплаты налогов

Теперь розничные клиенты смогут оплатить все начисленные ФНС суммы одним кликом в ВТБ Онлайн
ВТБ запускает сервис пакетной оплаты налогов

ВТБ запускает сервис пакетной оплаты налогов

ВТБ реализовал сервис пакетной оплаты налогов физлиц. Теперь розничные клиенты смогут оплатить все начисленные ФНС суммы одним кликом в ВТБ Онлайн. В сравнении с прошлым годом число оплачивающих через банк налоги выросло в 1,6 раза, а общая сумма переведенных только за последние два месяца средств достигла 5,5 млрд рублей.

Пакетная оплата доступна при платеже в любом формате: можно выбрать оплату через ВТБ на сайте ФНС, сканирование налогового уведомления или ввести Уникальный идентификатор начисления (УИН). При любом варианте клиент увидит список всех выставленных налогов и сможет выбрать те, которые необходимо оплатить. Услуга доступна всем пользователям, оплачивающим налоги через ВТБ Онлайн на устройствах Android и в интернет-банке. Комиссия за платежи не взимается.

«Мы продолжаем развивать сервисы ВТБ Онлайн и видим кратное увеличение интереса к оплате налогов через приложение банка. В среднем в ВТБ у одного клиента два налога, а самым активным месяцем по оплате начислений традиционно становится ноябрь, так как в декабре на выставленные суммы уже набегают пени. Поэтому ВТБ сегодня представляет сервис пакетной оплаты налогов – ранее такая опция была доступна пользователям только на сайте ФНС. Рассчитываем, что новый сервис станет для клиентов ВТБ Онлайн удобным помощником, и позволит сэкономить им время за счет возможности моментальной и одновременной оплаты всех начислений», – комментирует начальник управления «Платежи» банка ВТБ Руслан Новиков.

Сегодня клиенты банка могут оплатить налоги без заполнения реквизитов и ввода номера карты в ВТБ Онлайн, приложении «Налоги ФЛ» и личном кабинете налогоплательщика на сайте ФНС. Сведения о платежах поступают в единую государственную систему ГИС ГМП* онлайн, что позволяет избежать начисления пени. Для оплаты налога в приложении «Налоги ФЛ» или личном кабинете налогоплательщика на сайте ФНС нужно выбрать способ оплаты «ВТБ». Произойдет автоматический переход в ВТБ Онлайн, где можно провести платеж.

В ВТБ Онлайн пользователи могут отслеживать по ИНН и оплачивать просроченные налоги и пени. Кроме того, есть возможность оплатить налог с квитанции.

*Государственная информационная система о государственных и муниципальных платежах.