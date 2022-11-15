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НовостиОбщество15 ноября 2022 13:45

Форум молодежных инициатив пройдет в Нижнем Новгороде 25 ноября

На форуме будут обсуждаться нормотворческие и законодательные инициативы молодежи
Форум молодежных инициатив пройдет в Нижнем Новгороде 25 ноября

Форум молодежных инициатив пройдет в Нижнем Новгороде 25 ноября

25 ноября 2022 года Молодежная палата при городской Думе Нижнего Новгорода проведет Форум молодежных инициатив.

Мероприятие направлено на вовлечение молодежи в процесс решения актуальных социальных вопросов путем развития нормотворчества.

В рамках форума молодые жители Нижнего Новгорода в возрасте от 18 до 35 лет смогут предложить свою нормотворческую или законодательную инициативу по семи ключевым направлениям: городское хозяйство; местное самоуправление; развитие города, строительство, архитектура; социальная политика; транспорт и дорожное хозяйство; экология; экономика, промышленность и предпринимательство. Предложения участников форума обсудят депутаты Законодательного Собрания Нижегородской области и городской Думы Нижнего Новгорода.

По итогам форума лучшие инициативы направят для дальнейшей проработки в представительные органы власти.

Для участия в форуме необходимо пройти регистрацию на сайте.