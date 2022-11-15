Систему пропуска перепрограммировали в школе №47 Нижнего Новгорода

Систему пропуска на территорию школы №47 в Советском районе Нижнего Новгорода перепрограммировали. Об этом рассказала министр образования Нижегородской области Ольга Петрова, отвечая на вопросы родителей учеников на странице губернатора во «Вконтакте».

Дело в том, что ранее в социальных сетях появилось видео, как ученики школы №47 попадают на территорию учебного заведения, используя банковские карты. Среди родителей эта новость вызвала переполох, ведь таким способом попасть в школу может кто угодно.

– Вопрос отработали, система доступа перепрограммирована, инициировали проверку систем в других школах. Спасибо Вам за сигнал! – написала Ольга Петрова.

Тем временем представители городской мэрии объяснили, что проход в данную школу возможен при помощи банковской карты, но посредством защищенной системы, подобной при бесконтактной оплате. И пройти в школу можно только по тем банковским картам, которые зарегистрированы в системе учреждения.

– Так как в 47 школе система прохода установлена руководством школы, внесение карт было осуществлено ответственным за эксплуатацию этой системы. Данный ребёнок привязал карту банка добровольно, именно она и используется для прохода, используемой системой это не запрещено. Если карта не внесена ранее, то пройти по ней не удастся, – уточнило ведомство.

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