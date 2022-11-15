Нижний Новгород
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в Нижнем НовгородеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Нижний Новгород
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в Нижнем НовгородеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Нижний Новгород
-3°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество15 ноября 2022 13:43

Проверки на системе оповещения планируют провести в четырех городах Нижегородской области

Громкоговорители включат в Нижнем Новгороде, Арзамасе, Кулебаках и Семенове
Анастасия СТЕПАНЕНКО
Проверки на системе оповещения планируют провести в четырех городах Нижегородской области

Проверки на системе оповещения планируют провести в четырех городах Нижегородской области

Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

Систему оповещения населения планируют проверить в четырех городах Нижегородской области. Об этом сообщает Департамент региональной безопасности Нижегородской области.

Громкоговорители включат в Нижнем Новгороде, Арзамасе, Кулебаках и Семенове с 16 по 25 ноября 2022 года.

В этих городах для населения прозвучит сигнал «Внимание всем!» и также будет озвучена информация об угрозе возникновения чрезвычайной природной или техногенной ситуации.

– Такая проверка нужна для оценки исправности техники и информирования жителей о том, как происходит оповещение населения при чрезвычайных ситуациях, – отметили в департаменте.

Также департамент региональной безопасности просит жителей сохранять спокойствие и предупредить о проведении проверки родных и знакомых, проживающих на территории Нижнего Новгорода, Арзамаса, Кулебак или Семенова.