Новая станция снеготаяния будет запущена в Нижнем Новгороде в этом году

Вторая станция снеготаяния будет запущена в Нижнем Новгороде до конца 2022 года. Объект расположен в районе станции аэрации в Нижегородском районе. Об этом стало известно на заседании комиссии Гордумы по экологии 15 ноября.

Новую станцию снеготаяния строили по концессии, поэтому из городского бюджета на неё не было потрачено «ни копейки». Станция способна перерабатывать до 7 кубов снега в сутки и сохранит единый тариф на переработку – 205 рублей за кубометр.

Кроме того, в каждом районе города определена территория под утилизацию снежных масс. В Сормовском районе – это территории рядом с кладбищем, Московские и Канавинские – это Бурнаковка, Ленинский район – это Шуваловская промзона, Автозавод и Приокский район – тоже имеют свои площадки. Оветский район и Нижегородский район будут обслуживать станции снеготаяния.

– Мы планируем выйти на заключение концессионного соглашения с постройкой станции снеготаяния на Бурнаковке, которая будет обслуживать, как минимум, два района – Московский и Канавинский, а также частично Сормовский. Логистика позволяет, – рассказал заместитель главы города Нижнего Новгорода Дмитрий Сивохин.

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