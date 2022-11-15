Победителями конкурса УМНИК-2022 стали студены нижегородского политеха

Итоги конкурса Фонда содействия инновациям УМНИК-2022 подведены. В финале 68 участников конкурса встретились в технопарке «Анкудиновка», где представили свои высокотехнологичные разработки экспертному жюри. УМНИК-2022 является одни из главных событий года, направленных на поддержку инновационных проектов.

«Мы провели слаженную и структурированную работу по отбору самых лучших проектов нижегородских молодых инноваторов, которые были допущены до финала – эту деятельность мы осуществляли на протяжении целого года, точечно работая с нижегородскими вузами», – отметил региональный оператор ФСИ в Нижегородской области, директор УК технопарка «Анкудиновка» Тимур Радаев. - Мы продолжаем тесное сотрудничество с Фондом и расширяем наши горизонты и ключевые возможности по отбору проектов, ежегодно повышая их общий уровень».

По решению экспертов, входящих в жюри, 22 наиболее сильные финальные работы признаны победителями, и их авторы получат грант в размере 500 тысяч рублей на дальнейшее развитие и доработку своих проектов. В числе победителей и девять работ представителей Нижегородского государственного технического университета. В прошлом году было отмечено 5 работ политехников.

Победителями конкурса УМНИКа-2022 названы:

• Алпеева Анастасия Алексеевна (ИРИТ, каф. ЭСВМ, 3 курс, 19-СТ), проект «Разработка виртуального цифрового помощника туриста на основе технологий искусственного интеллекта»;

• Андреева Анна Дмитриевна (ИРИТ, 4 курс, 18-СБК), проект «Разработка системы определения размеров частиц вещества»;

• Злобин Сергей Юрьевич (Факультет подготовки специалистов высшей квалификации, 3 курс), проект «Разработка технологии каталитической конверсии глицерина в гидроксиацетон»;

• Маркин Захар Алексеевич (ИФХТиМ, 4 курс, группа 18-БИО), проект «Разработка методики получения микроцеллюлозы из волокна пеньки технической конопли»;

• Маштаков Дмитрий Александрович (выпускник ИТС, инженер-конструктор АО НПФ «Реабилитационные технологии»), проект «Разработка реверсивного термоконтроллера»;

• Осин Максим Денисович (ИТС, кафедра КИАТ, 4 курс, С19-ЛА-1), проект «Разработка модульного беспилотного летательного аппарата»;

• Отопкова Ксения Викторовна (Дзержинский политехнический институт, заместитель руководителя Центра молодежного бизнеса), проект «Разработка способа получения пластификатора для текстильной печати на основе растительного сырья»;

• Сидоров Роман Александрович (ИРИТ, каф. ЭСВМ, 4 курс, 18-СТ), проект «Разработка интерактивного программного комплекса для терапии расстройства аутистического спектра»;

• Хозеров Василий Сергеевич (ИРИТ, магистратура первого года обучения, М21-В-2), проект «Разработка семейства электронных блоков для систем управления транспортных средств».

Экспертное жюри конкурса УМНИК-2022

Поздравляем молодых представителей НГТУ им.Р.Е.Алексеева с победой и желаем им новых достижений.

Напомним, программа УМНИК рассчитана на поддержку инновационных идей молодых ученых и инноваторов с дальнейшим выходом на рынок и самоокупаемость и предполагает грантовую выплату в размере 500 000 рублей. С 2015 года при содействии представительства фонда в области по программе «УМНИК» 135 проектов молодых ученых получили средства для развития своего проекта, общая сумма инвестиций составила 65,9 млн.рублей.

Фото: Пресс-служба НГТУ им. Р.Е. Алексеева