Филиал ПАО «Россети Центр и Приволжье» — «Нижновэнерго» информирует об изменении графика очного приема потребителей

В течение ноября еженедельно по четвергам с 10:00 до 19:00 заместитель генерального директора – директор филиала ПАО «Россети Центр и Приволжье» - «Нижновэнерго» Дмитрий Павлович Прохоров проводит очный прием заявителей по вопросу осуществления технологического присоединения к сетям филиала «Нижновэнерго».

Очередная встреча состоится 17 ноября на площадке Региональной Общественной приемной председателя партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Д.А. Медведева в Нижегородской области по адресу ул. Рождественская, 38.