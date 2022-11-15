Нижний Новгород
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в Нижнем НовгородеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Нижний Новгород
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в Нижнем НовгородеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Нижний Новгород
-3°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиНовости компаний15 ноября 2022 12:34

Филиал ПАО «Россети Центр и Приволжье» — «Нижновэнерго» информирует об изменении графика очного приема потребителей

Источник:kp.ru

В течение ноября еженедельно по четвергам с 10:00 до 19:00 заместитель генерального директора – директор филиала ПАО «Россети Центр и Приволжье» - «Нижновэнерго» Дмитрий Павлович Прохоров проводит очный прием заявителей по вопросу осуществления технологического присоединения к сетям филиала «Нижновэнерго».

Очередная встреча состоится 17 ноября на площадке Региональной Общественной приемной председателя партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Д.А. Медведева в Нижегородской области по адресу ул. Рождественская, 38.