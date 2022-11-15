Льготы начали действовать на шести маршрутах в Нижегородской области с 15 ноября Фото: Ирина ШВЫРКАЕВА

Льготные тарифы начали действовать на шести маршрутах в Нижегородской области с 15 ноября. Об этом в сообществе ВКонтакте «Новая маршрутная сеть Нижегородской агломерации» рассказала старшая смены Центральной диспетчерской службы ГКУ НО «ЦРТС» Алёна Чернышова.

Льготы предоставляются на маршрутах Т-238 и Т-242 следующих от КМ «Анкудиновский парк» в Нижний Новгород, на маршруте Т-273 – от КМ«Анкудиновский парк» в Кстово, Т-307 – из Нижнего Новгорода в Дзержинск, Т-212 – из Дзержинска в Юганец. Также социальным стал маршрут Т-247 следующий из Нижнего Новгорода в поселок 1 Мая.

Ранее сообщалось, что поступали жалобы от пассажиров о том, что водители автобусов проезжают остановки, игнорируя тех, кто их ожидает. Также были замечены случаи разговоров водителей по телефону во время движения.