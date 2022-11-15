Цены на свеклу и морковь снизились в Нижегородской области почти на 9 процентов Фото: Евгения ГУСЕВА

Цены на репчатый лук, свеклу и морковь снизились в Нижегородской области на 4–8,7%. Об этом сообщает пресс-служба Нижегородстата.

На 9,2-10% стали дешевле яблоки и лимоны, а стоимость апельсинов и бананов, наоборот, повысилась на 12-15,5%.

Также фиксируется рост цен на яйца (на 12,6%), мороженную рыбу (на 6,7%), сливочное масло, колбасу, шоколадные конфеты и овощные консервы (на 1,9-3%). Немного повысилась стоимость на говядину и мясо птицы – на 1-1,2%.

Но наблюдается снижение цен на свинину, мясные консервы для детского питания, сахарный песок, крупы и бобы, макароны, чай – на 1,4-3,1%.

Кроме того, в Нижегородской области изменились цены на молоко и молочную продукцию, сыры, подсолнечное масло, муку, хлеб и хлебобулочные изделия (до 0,6%).