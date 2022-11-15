Более 6300 студентов педвузов уже зарегистрировались на Всероссийскую олимпиаду “Я - профессионал”

В Мининском университете идет активная регистрация на Всероссийскую олимпиаду “Я - профессионал”. На сегодня уже более 6300 студентов подали заявки на участие на разных направлениях - от педагогического образования до инноватики, дизайна и горного дела.

Например, на направление “Педагогическое образование (дошкольное) зарегистрировались свыше 5450 студентов со всей России. Лидерами по количеству заявок стали Нижегородская область и Москва. Организатором проведения олимпиады по этому направлению является Мининский университет.

- Я рад, что наши студенты стремятся к расширению своих профессиональных компетенций, хотят проверить и приумножить свои знания, - сказал ректор вуза Виктор Сдобняков. - Мининский университет уже начал активную работу по консультированию участников олимпиады по направлению “Педагогическое образование(дошкольное), кураторами которого мы являемся.

8 ноября в Мининском прошел установочный вебинар по направлению “Педагогическое образование (дошкольное)”, который доступен по ссылке. Организаторы направления рассказали, как будет проходить Олимпиада в этом учебном году.

Также в 10.00 по Московскому времени 17 ноября Мининский университет проведет вебинар-консультацию по отборочному этапу, подключиться к вебинару можно по ссылке.

С 20 ноября 2022 года стартует отборочный этап направления “Педагогическое образование(дошкольное)”. Участникам олимпиады необходимо будет пройти тестирование, которое длится 2 часа. Студенты могут выбрать дату и время в соответствии с графиком тестирования: 20 ноября 2022 с 9.00 до 18.00; 26 ноября 2022 с 7.00 до 19.00; 01 декабря 2022 с 9.00 до 19.00. Также информацию о тестировании будет находиться в личных кабинетах участников.

Напомним, Всероссийская олимпиада “Я - профессионал” проходит в два этапа: отборочный и заключительный. Победители и призеры получат денежные призы в размере от 100 до 300 тысяч рублей, а также возможность поступить в магистратуру и пройти стажировку в крупных российских компаниях.

Зарегистрироваться на все направления Всероссийской олимпиады студентов “Я - профессионал” можно до 15 ноября 2022 года на портале Яндекс.