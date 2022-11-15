Сроки реконструкции нижегородского стадиона «Чайка» сдвинулись Фото: Яндекс. Карты

Сроки реконструкции нижегородского стадиона «Чайка» были сдвинуты из-за смены подрядчика, который неоднократно срывал график работ. Об этом сообщили в департаменте физической культуры и спорта администрации Нижнего Новгорода.

Администрацией были проведены все необходимые работы по определению нового подрядчика. А для того, чтобы реконструкция была сделана в короткие сроки, контракты на оставшиеся работы были заключены с несколькими подрядными организациями.

Как сообщили в департаменте, большая часть работ по реконструкции стадиона уже выполнена. В настоящее время готовы футбольное поле, два мини-стадиона, теннисный корт и площадка для игры в городки. Также отремонтированы кровля и фасад, установлены тренажеры для маломобильных групп населения.

Уже проводятся работы внутри здания административно-бытового комплекса, а также по оборудованию памп-трека.

Департамент контролирует ход работ, сроки завершения которых пока определяются.