Иван Носков: «"Город наук" – школа, которая будет отвечать всем самым современным требованиям»

«"Город наук" – школа, которая будет отвечать всем самым современным требованиям. Она также должна стать неким культурно-информационным, досуговым и спортивным центром, – сказал глава города Дзержинска Иван Носков. – Позади один из самых сложных этапов – планирование и возведение с нуля девяти корпусов "Города наук". Теперь наша задача – наполнить десятки учебных классов и общешкольных помещений удобной и современной мебелью. В новой школе у ребят и учителей все должно быть новым – от стульев и парт до театральных кресел и обеденных столов. Важно, чтобы по итогу вся мебель вписалась в помещения и гармонировала с их цветовой гаммой. Перед приемкой работ руководство школы отдельно проконтролирует качество изделий».

Для учебных кабинетов изготавливаются стулья, одноместные и двухместные парты, регулируемые по высоте, учительские столы и кресла, а также магнитно-маркерные и магнитно-меловые доски и многое другое. В кабинетах физики, химии и биологии будут установлены современные лабораторные и демонстрационные столы, в коридорах – модульные диваны, а в кабинете психолога – массажное разгрузочное кресло.

«Если в начале строительства многие родители довольно скептически относились к перспективе переезда школы в новый район города, то сейчас все с нетерпением ждут этого момента. Мы обязательно проведем экскурсию для родителей по "Городу наук" после окончательной сдачи объекта. Для учеников будет предусмотрена удобная гардеробная система, в библиотеке появятся новые стеллажи, столы и комфортные кресла для чтения. Многофункциональная мебель будет в кабинете, где у девочек проходят уроки домоводства, и у мальчиков в мастерских. По каждому элементу мы прописали подробные размеры, материалы и другие требования, важные для конечного результата, – поделилась директор школы № 2 Елена Лушина. – Окончательный вид каждое помещение приобретет после установки мебели и технического оборудования».

Также в школе "Город наук" предусмотрен плавательный бассейн, для которого заказана система хранения и сушки вещей со скамьями, два зала для занятий физкультурой, хореографический зал, многофункциональный актовый зал для проведения мероприятий и игровая зона для начальной школы. Напомним, открыт для учеников "Город наук" будет в 2023 году.