У «Открытой мобильной платформы» теперь есть офис и в Нижнем Новгороде

Представительство в Нижнем Новгороде открыла компания-разработчик первой российской мобильной операционной системы (ОС) «Аврора» «Открытая мобильная платформа» (ОМП). Три офиса ОМП уже работают в Москве, Санкт-Петербурге и Казани.

Нижегородские ИТ-специалисты уже приступили к работе в офисе по адресу: площадь Свободы, 2б. Они занимаются разработкой операционной системы и аппаратных платформ, а также тестированием, автоматизацией и интеграцией аппаратно-программных решений.

Создание нового офиса укрепит присутствие компании в регионе и расширит географию программы тестирования ОС «Аврора», в которую в ближайшее время будут приглашены жители Нижнего Новгорода.

«Открытие офиса нашей компании в Нижнем Новгороде — это не только присоединение к командам Иннополиса, Москвы и Санкт-Петербурга лучших специалистов передового ИТ-центра России, но и возможность стать ближе к нашим заказчикам в Нижегородской области и Поволжье. Им сегодня как никогда требуется экспертиза и опыт внедрения отечественных мобильных технологий», — комментирует генеральный директор компании «Открытая мобильная платформа» Павел Эйгес.

Открытая мобильная платформа:

Компания «Открытая мобильная платформа» занимается разработкой и продвижением первой российской мобильной операционной системы Аврора и платформы управления мобильными устройствами Аврора Центр.

ОС Аврора и платформа Аврора Центр формируют доверенную и безопасную мобильную среду для корпоративных и государственных заказчиков, гарантируя защищенный доступ сотрудников к информационным системам. Заказчик может самостоятельно централизованно управлять устройствами сотрудников и терминалами. Мобильная операционная платформа позволяет создавать гибкие отраслевые решения под требования конкретного заказчика.