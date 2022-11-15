Финалисты Всероссийского конкурса “Лучший учитель географии” определены

III съезд учителей географии Нижегородской области, приуроченный к 75-летию Нижегородского регионального отделения ВОО “Русское географическое общество” и 85-летию высшего географического образования в Нижегородском регионе, прошел в Мининском университете.

На съезде были объявлены имена финалистов федерального конкурса “Лучший учитель географии”. Ими стали Марина Синягина из Нижнего Новгорода, Наталья Якушева из Санкт-Петербурга, Елена Сальникова из Владимирской области, Виталий Болтушкин из Карелии и Оксана Батова из Тульской области.

- Меня переполняет гордость за свой регион! - поделилась своими чувствами учитель географии нижегородской школы №182 финалистка конкурса Марина Синягина. - Я более 27 лет преподаю географию, но не перестаю учиться и использовать новые форматы обучения в своей работе. Современные реалии позволяют быть мобильными, идти в ногу со временем и увлекать детей своим предметом.

С приветствиями к участникам съезда обратились депутат Законодательного Собрания Нижегородской области Александр Тимофеев, заместитель начальника управления общественной политики министерства внутренней, региональной и муниципальной политики Нижегородской области Елена Истомина, а также ректор Мининского университета Виктор Сдобняков.

- Мининский университет на протяжении 85 лет готовит учителей географии для педагогического сообщества региона, а также профильных специалистов для предприятий города, области, страны, - сказал ректор педагогического вуза Виктор Сдобняков. - Всероссийский конкурс “Лучший учитель географии” - наша совместная с Русским географическим обществом инициатива, которая реализуется второй год подряд. Отдельная радость, что в этом году представительница Нижегородской области вышла в финал.

В III съезде учителей географии приняли участие 157 педагогов из Нижнего Новгорода, а также муниципальных районов и округов Нижегородской области.

Для них провели мастер-классы: заместитель руководителя Центра инновационных образовательных проектов Академии Минпросвещения России Иван Колечкин, директор гимназии № 446 г. Санкт-Петербурга, учитель географии Игорь Лев и председатель Центральной предметно-методической комиссии Всероссийской олимпиады школьников по географии Дмитрий Богачев.

Кроме того, почетными грамотами и благодарственными письмами за вклад в развитие географического образования и науки были награждены учителя географии и члены Нижегородского регионального отделения Русского географического общества.

- Проведение III Съезда учителей географии Нижегородской области направлено на развитие горизонтального взаимодействия школьных учителей географии и научно-педагогических сотрудников высших учебных заведений, на вовлечение учителей географии в проекты Русского географического общества, – отметила проректор Мининского университета, председатель Нижегородского регионального отделения Русского географического общества Светлана Соткина. - Благодаря подобным мероприятиям развивается географическое образование, запускаются инновационные проекты, зарождается сетевое межшкольное сотрудничество.

Проведение съезда было организовано Нижегородским региональным отделением Русского географического общества и Фондом “Устойчивое развитие Нижегородской области” в партнерстве с Ассоциацией учителей географии Нижегородской области при поддержке Правительства Нижегородской области и Мининского университета.

Финал Всероссийского конкурса “Лучший учитель географии” состоится 2 декабря 2022 на базе Мининского университета.