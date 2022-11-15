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НовостиНовости компаний15 ноября 2022 8:19

Финалисты Всероссийского конкурса “Лучший учитель географии” определены

В финал конкурса Мининского университета вышла учительница географии из Нижнего Новгорода
Финалисты Всероссийского конкурса “Лучший учитель географии” определены

Финалисты Всероссийского конкурса “Лучший учитель географии” определены

III съезд учителей географии Нижегородской области, приуроченный к 75-летию Нижегородского регионального отделения ВОО “Русское географическое общество” и 85-летию высшего географического образования в Нижегородском регионе, прошел в Мининском университете.

На съезде были объявлены имена финалистов федерального конкурса “Лучший учитель географии”. Ими стали Марина Синягина из Нижнего Новгорода, Наталья Якушева из Санкт-Петербурга, Елена Сальникова из Владимирской области, Виталий Болтушкин из Карелии и Оксана Батова из Тульской области.

- Меня переполняет гордость за свой регион! - поделилась своими чувствами учитель географии нижегородской школы №182 финалистка конкурса Марина Синягина. - Я более 27 лет преподаю географию, но не перестаю учиться и использовать новые форматы обучения в своей работе. Современные реалии позволяют быть мобильными, идти в ногу со временем и увлекать детей своим предметом.

С приветствиями к участникам съезда обратились депутат Законодательного Собрания Нижегородской области Александр Тимофеев, заместитель начальника управления общественной политики министерства внутренней, региональной и муниципальной политики Нижегородской области Елена Истомина, а также ректор Мининского университета Виктор Сдобняков.

- Мининский университет на протяжении 85 лет готовит учителей географии для педагогического сообщества региона, а также профильных специалистов для предприятий города, области, страны, - сказал ректор педагогического вуза Виктор Сдобняков. - Всероссийский конкурс “Лучший учитель географии” - наша совместная с Русским географическим обществом инициатива, которая реализуется второй год подряд. Отдельная радость, что в этом году представительница Нижегородской области вышла в финал.

В III съезде учителей географии приняли участие 157 педагогов из Нижнего Новгорода, а также муниципальных районов и округов Нижегородской области.

Для них провели мастер-классы: заместитель руководителя Центра инновационных образовательных проектов Академии Минпросвещения России Иван Колечкин, директор гимназии № 446 г. Санкт-Петербурга, учитель географии Игорь Лев и председатель Центральной предметно-методической комиссии Всероссийской олимпиады школьников по географии Дмитрий Богачев.

Кроме того, почетными грамотами и благодарственными письмами за вклад в развитие географического образования и науки были награждены учителя географии и члены Нижегородского регионального отделения Русского географического общества.

- Проведение III Съезда учителей географии Нижегородской области направлено на развитие горизонтального взаимодействия школьных учителей географии и научно-педагогических сотрудников высших учебных заведений, на вовлечение учителей географии в проекты Русского географического общества, – отметила проректор Мининского университета, председатель Нижегородского регионального отделения Русского географического общества Светлана Соткина. - Благодаря подобным мероприятиям развивается географическое образование, запускаются инновационные проекты, зарождается сетевое межшкольное сотрудничество.

Проведение съезда было организовано Нижегородским региональным отделением Русского географического общества и Фондом “Устойчивое развитие Нижегородской области” в партнерстве с Ассоциацией учителей географии Нижегородской области при поддержке Правительства Нижегородской области и Мининского университета.

Финал Всероссийского конкурса “Лучший учитель географии” состоится 2 декабря 2022 на базе Мининского университета.