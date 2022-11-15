Первая Международная студенческая каникулярная школа “Фронт и тыл” прошла в Мининском университете

Первая Международная студенческая каникулярная школа “Фронт и тыл” прошла в онлайн-режиме по инициативе Мининского университета. В мероприятиях приняли участие 8 преподавателей, 60 нижегородских студентов и 70 студентов из университетов Минска и Бреста (Республика Беларусь).

- Диалог о нашей истории является очень важным моментом в формировании личности, особенно когда историческая тема поднимается в студенческом сообществе и на международном уровне, - подчеркнул ректор Мининского университета Виктор Сдобняков. - Только зная истоки, можно построить будущее.

В первый день школы участники прослушали лекции преподавателей об исторической памяти и ее значении в политическом и социокультурном аспекте. Студенты в свою очередь отвечали на фактологические вопросы, продемонстрировав знания истории приняли, и приняли участие в квесте, посвященном Великой Отечественной войне.

Во второй день студенты презентовали свои проектов. Так нижегородские студенты раскрыли смысл присвоения Нижнему Новгороду звания города трудовой доблести, которое он носит с 2020 года, а белорусские студенты рассказали о периоде оккупации Минска и белорусском подполье.

- Мне посчастливилось стать участником первой международной школы, - поделилась впечатлениями студентка 3 курса факультета гуманитарных наук Полина Панжукова. - Мы разговаривали о Великой Отечественной войне на территории России и Беларуси, что позволило мне узнать множество новых, порой неожиданных фактов. Также большое впечатление произвёл квест на знание основных событий ВОВ. Хроника военных лет, карты и самое главное работа в команде были на высшем уровне, что сделало данное мероприятие поистине важным.

В планах Мининского университета сделать Международную студенческую каникулярную школу традиционным мероприятием.