Сублимированные продукты: специалисты России и Африки предотвратят продовольственный кризис

Глубокая переработка позволит увеличить экспорт из Танзании и обеспечить полезными продуктами все регионы России. Фото предоставлено Обществом Дружбы с Танзанией.

Новый проект Российского общества дружбы с Танзанией предусматривает создание центра международного сотрудничества «Россия -Африка», штаб-квартира которого должна появиться в ближайшее время в Додоме – столице африканской страны, сообщает Пресс-служба Российского общества дружбы с Танзанией. Центр предполагает работу по обмену международным опытом, внедрении российских разработок, импорте необходимых товаров в страны Африки, что позволит в частности Танзании существенно нарастить объемы производства продуктов питания, имеющих длительные сроки хранения.

Потребители таких продуктов найдутся и на внутреннем рынке, и в других странах, куда планируется организовать обширный экспорт; в ближайшее время Объединенная республика Танзания и другие страны африканского континента, благодаря сотрудничеству с российскими специалистами: учёными, инженерами и бизнесменами, - должны стать серьёзными участниками решения вопроса по преодолению мирового продовольственного кризиса, говорится в сообщении.

«Организация в Танзании производства продуктов глубокой переработки в промышленных масштабах не только повысит эффективность сельского хозяйства, не только позволит вывести на качественно новый уровень мероприятия по сохранению урожая (как и даров моря), но позволит существенно увеличить мировой экспорт из Танзании, а значит – повысить уровень жизни местного населения. Причем, речь идёт о новейших технологиях, позволяющих производить востребованную экологически чистую и конкурентоспособную продукцию», - цитирует Пресс-служба президента Общества дружбы с Танзанией, члена Генерального совета «Деловой России», председателя совета директоров АО «Берега» Юрия Коробова.

Логистика сублимированных продуктов в 2-4 раза выгоднее. чем при перевозке сухофруктов. Фото предоставлено Обществом Дружбы с Танзанией.

Уникальную линейку оборудования для сохранения и длительной транспортировки продовольственных товаров разработала группа российских специалистов при участии эксперта-эколога Юрия Коробова и основателя и коммерческого директора ООО «Сейес» Михаила Михайлова, сообщает релиз.

«Африканская природа, с одной стороны, щедра и изобильна; с другой стороны, жаркий климат создает серьёзные проблемы, когда речь заходит о сохранности продуктов, возможности доставить их потребителю в надлежащем качестве и виде, - подчеркивает Юрий Коробов, Президент Общества дружбы с Танзанией, являющийся также членом Русского географического общества и экспертом-экологом международного уровня. - Использование сублимационной сушки продуктов легко решает задачу доставки до множества людей, катастрофически нуждающихся в ягодах и фруктах с их вкусами и витаминами, тех продуктов, что раньше приходилось либо сбывать за бесценок в переработку скоту, либо вообще терять. Ранее длительное хранение было невозможно, как и доставка до потребителей, даже готовых дорого за это платить».

Заморозка продуктов и конвекционная сушка продуктов предполагают особые и более затратные условия их хранения и транспортировки, отмечают Юрий Коробов и Михаил Михайлов. В то время как сублимация превосходит эти методы и даже вакуумную сушку по сохранности витаминов и полезных веществ – 95% и по снижению массы до 7-15%, что удобно при транспортировке. Логистика при этом в 2-4 раза выгоднее, чем при перевозке сухофруктов.

Специальное оборудование, разработанное экспертом-экологом Юрием Коробовым и ООО «Сейес», позволяет переработать урожай до идеального для хранения и транспортировки состояния; в мировом масштабе его использование позволит предотвратить ряд проблем продовольственного кризиса, заинтересованность в сотрудничестве уже проявили Таджикистан Узбекистан, Казахстан и Белоруссия, а также страны африканского континента, говорится в сообщении.

«Оборудование, предлагаемое нами для сублимационной сушки продуктов, появилось благодаря духу сотрудничества России с африканскими странами, прежде всего с Танзанией. Сублимация стала одним из пунктов «Дорожной карты» по созданию центра международного сотрудничества «Россия-Африка», - говорит Михаил Михайлов. - Благодаря возможности сублимировать морепродукты, может быть решена острая проблема доставки даров моря с Дальнего востока в западные регионы России. Сублимация позволит насытить российский рынок продуктами из тропических стран, в разы увеличить сохранность урожая и обеспечить его транспортировку в регионы. И данный метод является безотходным и экологически чистым».

Использование сублимированных продуктов ведет к улучшению качества питания и изменению пищевого поведения: «фастфуд» постепенно будет заменен полезным аналогом, например, «фрупсами» – чипсами из фруктов, уверен эксперт-эколог Юрий Коробов.