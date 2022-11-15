Светлана Белозерова возглавила Нижегородскую областную детскую клиническую больницу ФОТО: телеграм-канал Давида Мелик-Гусейнова

Светлана Белозерова стала новым главврачом Нижегородской областной детской клинической больницы. Об этом в своем телеграм-канале сообщает заместитель губернатора, министр здравоохранения Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов.

По его словам, Светлана Белозерова зарекомендовала себя на должности замминистра здравоохранения области как опытный специалист. И она поможет привнести важные и лучшие изменения в детское здравоохранение.

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин поставил задачу преобразовать детскую областную клиническую больницу в лучшую медицинскую организацию страны.

– Если честно, мне немного грустно, что я теряю такого сильного заместителя в Минздраве. Но я уверен, что принятое решение принесёт больше пользы нашим пациентам, – отметил Давид Мелик-Гусейнов.