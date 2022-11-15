Ликвидаторов «Черной дыры» в Дзержинске арестовали по делу о мошенничестве Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

Ликвидаторов свалки «Черная дыра» в Дзержинске заключили под стражу по факту мошенничества. Об этом сообщается на сайте Басманного районного суда города Москвы.

По делу о мошенничестве арестован президент корпорации «ГазЭнергоСтрой» Сергей Чернин.

Его обвинили в хищении денежных средств, выделенных из бюджета Российской Федерации для реализации национального проекта в рамках федеральной целевой программы «Ликвидация накопленного экологического ущерба» на 2014 – 2025 годы.

Судебные акты по делам гендиректора «ГазЭнергоСтрой – экологические технологии» Валерия Меркулова и руководителя Институт «Газэнергопроект» Дмитрия Сучкова находятся на стадии публикации.

Как отметил аудитор Счетной палаты Данил Шилков, на объекте «Черная дыра» подрядчик ликвидировал две из трех фракций отходов.