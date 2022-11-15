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НовостиОбщество15 ноября 2022 5:56

Причиной сильного ветра в Нижегородской области стали активные фронты

Стихия свирепствовала в регионе все выходные
Ирина ШВЫРКАЕВА
Ирина ШВЫРКАЕВА
Причиной сильного ветра в Нижегородской области стали активные фронты.

Причиной сильного ветра в Нижегородской области стали активные фронты.

Фото: Евгения ГУСЕВА

Причиной сильного ветра, который обрушился на Нижегородскую область в минувшие выходные, стали активные атмосферные фронты. Об этом пишет NewsRoom24 со ссылкой на начальника отдела метеопрогнозов Нижегородского гидрометцентра Ольгу Мокееву.

По словам специалиста, в субботу и воскресенье регион оказался во власти активного циклона. Шквалистый ветер вырывал с корнем и валил деревья, срывал крыши, играючи передвигал огромные металлические конструкции.

- Однако называть этот ветер ураганом нельзя, поскольку его скорость была менее 25 метров в секунду, - пояснила Ольга Мокеева.

К слову, до урагана ветер чуть-чуть «не дотянул»: скорость порывов в выходные достигала 22 метра в секунду. После разгула стихии коммунальщики приводили Нижний Новгород в порядок всё воскресенье и понедельник.