Более 7 млрд рублей вложат в модернизацию электросетей в Нижегородской области

Глеб Никитин провел рабочую встречу с генеральным директором ПАО «Россети» Андреем Рюминым. Фото: тг-канал Глеба Никитина

7,3 миллиарда рублей будет вложено в развитие и модернизацию электросетей Нижегородской области по итогам 2022 года. Из них свыше 2 миллиарда было направлено на подготовку к осенне-зимнему сезону. Об этом сообщил в своем телеграм-канале губернатор Глеб Никитин, который накануне провел рабочую встречу с генеральным директором ПАО «Россети» Андреем Рюминым.

В ходе совещания Глеб Никитин и Андрей Рюмин обсудили планы по развитию электроснабжения Новинок, не так давно присоединенных к Нижнему Новгороду.

- Надёжное электроснабжение там необходимо не только для нового жилищного и социального строительства, но и для инвестиционных проектов, призванных создать рабочие места и обеспечить экономическое развитие территории, - подчеркнул Глеб Никитин.