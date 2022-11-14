Нижегородские компании стали участниками выставки PulpFor в Санкт-Петербурге. ФОТО: PulpFor

Нижегородские компании стали участниками выставки PulpFor в Санкт-Петербурге, где они представят технологии для импортозамещения в целлюлозно-бумажной промышленности. Об этом сообщили организаторы мероприятия.

Всего на выставку приехали свыше 90 участников из российских регионов и дружественных стран. Там они представят технологии для развития целлюлозно-бумажной, лесной, перерабатывающей, упаковочной промышленности и отрасли санитарно-гигиенических видов бумаг.

- Исторически, большая часть оборудования на целлюлозно-бумажных комбинатах – производства западных компаний, поэтому в этой отрасли, как нигде, необходимо импортозамещение, - пояснили организаторы. - В этом году в демонстрируемых продуктах и услугах на выставке PulpFor четко прослеживается курс на импортозамещение и необходимость вводить в эксплуатацию новые решения для поддержания экономики и товарного предложения.

Известно, что участниками выставки стали компании из Москвы, Санкт-Петербурга, Челябинской, Новгородской, Ярославской, Нижегородской, Тамбовской, Самарской, Брянской и других областей.