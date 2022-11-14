Хоккеисты «Торпедо» всухую обыграли «Куньлунь» в гостях

Фирстов забросил свою первую шайбу в КХЛ. Фото: Мария СОРОКИНА

Нижегородская хоккейная команда «Торпедо» со счетом 5:0 обыграла «Куньлунь Ред Стар» в гостевом матче Континентальной хоккейной лиги, состоявшемся 14 ноября.

Уже на первых минутах встречи нижегородская команда показала эффективную и амбициозную игру. Парой моментов отметился Александр Дарьин, однако счет был открыт лишь на 17-й минуте, отличился Сергей Гончарук.

После перерыва торпедовцы в очередной раз получили численное преимущество, но воспользоваться такой возможностью не получилось. Зато уже при игре «5 на 5» Марк Марин выполнил непростой бросок в касание и в воротах «Куньлуня» оказалась вторая шайба.

По ходу игрового отрезка торпедовцы превосходили хозяев и по времени в чужой зоне, и по количеству бросков в створ ворот. Это принесло свои плоды — за минуту до перерыва Алексей Кручинин не промахнулся после передачи Николая Коваленко, а еще через несколько секунд после вбрасывания Владислав Фирстов организовал стремительную атаку, которую сам же и завершил, забросив свою первую шайбу в КХЛ. К третьему периоду счет составлял 4:0.

В третьем периоде торпедовцы успели поиграть и с выходом шестого полевого игрока, и в большинстве «5 на 3». Это большинство успешно использовал Гончарук, оформив дубль. После этой шайбы хозяева сменили вратаря.

Встреча завершилась со счетом 5:0, Адам Хуска провел первую "сухую" игру в составе нижегородской команды.