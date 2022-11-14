«Открытая линия» по вопросам о частичной мобилизации пройдет в Нижнем Новгороде 16 ноября Фото: Михаил ФРОЛОВ

«Открытая линия» по вопросам о частичной мобилизации пройдет в Нижнем Новгороде 16 ноября с 17:30 до 19:00. Председатель заксобрания Нижегородской области Евгений Люлин лично ответит на вопросы нижегородцев. Об этом сообщает пресс-служба законодательного собрания.

Нижегородцы смогут получить информацию по вопросам льгот и других мер поддержки, которые полагаются мобилизованным и их семьям.

Совместно с председателем заксобрания отвечать на вопросы нижегородцев будут депутаты и юристы регионального парламента.

Напомним, что последняя «Открытая линия» проходила 9 ноября. В тот раз за полтора часа поступило около 20 личных звонков и больше 80 письменных обращений от жителей со всей Нижегородской области.

16 ноября вопросы будут приниматься через онлайн-чат «Открытой линии» на сайте регионального парламента и по телефону +79503555020.