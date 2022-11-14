Нижегородский суд вынес приговор журналистке Наталье Резонтовой. Фото: телеграм-канал "Резонтова без интернета"

Нижегородский суд приговорил активистку и журналистку Наталью Резонтову к ограничению свободы на 1,5 года. Суд над ней продолжался несколько недель.

- Суд Нижегородского района Нижнего Новгорода вынес приговор журналистке Наталье Резонтовой 14 ноября, - сообщает РИА «Время Н». – Ее обвиняют в призывах выйти на несанкционированный митинг, который прошел 23 января 2021 года.

Известно, что в отношении журналистки возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение санитарно-эпидемиологических правил». Ее обвиняют в том, что она призывала выйти людей на митинг тогда, когда в городе действовал запрет на проведение массовых мероприятий. В подробностях этого дела суд разбирался в течение нескольких недель. Сегодня Наталья Резонтова выступила с последним словом, после чего ей зачитали приговор. Решением суда она приговорена к 1,5 годам ограничения свободы – ей запрещено покидать пределы Нижнего Новгорода и посещать митинги.