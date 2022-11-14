Шалабаев высказался против установки деревянных туалетов в Нижнем Новгороде

Мэр напомнил, что раньше туалетов в городе практически не было. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Мэр Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев высказался против деревянных туалетов на улицах города. Своим мнением по данному вопросу глава города поделился в интервью «МедиаТоку».

Подводя к сути вопроса, собеседник Шалабаева рассказал, что существует мнение: «А что если вместо модульных поставить сорок «деревянненьких» туалетов?».

- Нет! За визуальную красоту города и комфорт мы тоже отвечаем. Туалетов раньше практически не было. Был один туалет на Большой Покровской, который лет десять назад закрылся и на этом все! На мероприятия периодически выставляли «синие кабинки» - биотуалеты. Люди жаловались. Мы в этом направлении сильно продвинулись, организовали несколько десятков модульных туалетов по всему городу, - ответил мэр.

Также он напомнил, что Нижний Новгород выиграл конкурс «почившего» Ростуризма, и результаты этого конкурса никто не отменял. Средства, которые поступят из федерального бюджета, пойдут на развитие туристической инфраструктуры. В том числе, планируется приобретение еще нескольких десятков модульных кабин.