Губернатор Нижегородской области подписал указ о сохранении зарплат мобилизованным чиновникам

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин сохранил зарплату подписавшим контракт или мобилизованным чиновникам. Соответствующий указ опубликован на портале правовой информации.

- Установить для лиц, замещающих государственные должности в Нижегородской области, призванных на военную службу по частичной мобилизации или заключивших контракт о добровольном содействии Вооруженным силам РФ, ежемесячную выплату в размере среднемесячного содержания на время приостановления трудового договора. Данный указ вступает в силу со дня его подписания.

Напомним, ранее мы писали, что с мобилизованными нижегородцами заключат военный социальный контракт, предполагающий целый комплекс новых мер поддержки. По словам губернатора, новые меры поддержки касаются скидок на оплату коммунальных услуг, обеспечения детей мобилизованных бесплатным питанием в школах и детсадах. Также будут введены ежемесячные выплаты для беременных жен мобилизованных и для детей мобилизованных.