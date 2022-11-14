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НовостиОбщество14 ноября 2022 15:45

Губернатор Нижегородской области подписал указ о сохранении зарплат мобилизованным чиновникам

Они будут получать среднемесячный доход
Юлия ВАСИЛИШИНА
Юлия ВАСИЛИШИНА

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин сохранил зарплату подписавшим контракт или мобилизованным чиновникам. Соответствующий указ опубликован на портале правовой информации.

- Установить для лиц, замещающих государственные должности в Нижегородской области, призванных на военную службу по частичной мобилизации или заключивших контракт о добровольном содействии Вооруженным силам РФ, ежемесячную выплату в размере среднемесячного содержания на время приостановления трудового договора. Данный указ вступает в силу со дня его подписания.

Напомним, ранее мы писали, что с мобилизованными нижегородцами заключат военный социальный контракт, предполагающий целый комплекс новых мер поддержки. По словам губернатора, новые меры поддержки касаются скидок на оплату коммунальных услуг, обеспечения детей мобилизованных бесплатным питанием в школах и детсадах. Также будут введены ежемесячные выплаты для беременных жен мобилизованных и для детей мобилизованных.