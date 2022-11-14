Инвестиции Группы «Россети» в развитие электросетей Нижегородской области по итогам 2022 года составят более 7,3 млрд рублей.

На рабочей встрече в Москве Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин и Генеральный директор ПАО «Россети» Андрей Рюмин обсудили перспективы развития сетевого комплекса региона и вопросы безопасности инфраструктуры. Также одной из тем стало электроснабжение новых жилых микрорайонов в Нижегородской агломерации.

«Нижегородская область активно реализует масштабные инфраструктурные проекты, и вопрос обеспечения ресурсами - один из важнейших. В частности, это касается южных территорий Нижнего Новгорода, которые не так давно вошли в состав города. Надёжное электроснабжение там необходимо не только для нового жилищного и социального строительства, но и для инвестиционных проектов, призванных создать рабочие места и обеспечить экономическое развитие территории. Компания «Россети» активно вкладывает средства в обновление своей инфраструктуры. Важно, чтобы все процессы у нас были синхронизированы», – отметил Глеб Никитин.

Андрей Рюмин отметил, что работающие в регионе компании Группы «Россети» полностью выполнили мероприятия по подготовке к осенне-зимнему периоду 2022/2023 годов. Объем финансирования ремонтной программы составил 2,3 млрд рублей, что является одним из крупнейших показателей в Приволжском федеральном округе.

Продолжается реализация инвестиционных проектов, нацеленных на развитие региона. В частности, в 2022 году Группа «Россети» завершила комплекс работ, связанных с переустройством 56 воздушных линий 0,4-220 кВ для новой автомагистрали М12 «Москва – Нижний Новгород – Казань». В кратчайшие сроки высвобождены земельные участки под строительство дороги.

«Группа «Россети» активно участвует в работе, проводимой администрацией Нижегородской области для комплексного развития территорий, реализации промышленного и логистического потенциала, роста высокотехнологичных отраслей и новых индустрий. По итогам 2022 года планируем инвестировать в регион более 7,3 млрд рублей. Также сейчас обсуждаем вопросы электроснабжения проектов жилых комплексов в населенных пунктах Новинки и Ольгино, которые входят в состав Нижегородской агломерации», – отметил Андрей Рюмин.