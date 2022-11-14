Несколько десятков модульных туалетов появится в Нижнем Новгороде. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Еще несколько десятков модульных туалетов установят в Нижнем Новгороде. Средства на это будут направлены из федерального бюджета, рассказал мэр города Юрий Шалабаев в программе «Изнанка» на канале «МедиаТок».

Летом 2022 года Нижний Новгород победил в конкурсе Ростуризма по обустройству исторических центров городов. Наградой стала федеральная субсидия в размере 184 млн рублей на создание собственного туристического кода. Часть этих средств и пойдет на закупку современных модульных общественных туалетов. Мэр города напомнил, что раньше в столице Приволжья туалетов вообще не было, и периодически на мероприятия выставлялись биотуалеты, на что жаловались нижегородцы. По словам Юрия Шалабаева, Нижний Новгород сильно продвинулся в этом направлении. В последние годы было установлено несколько десятков модульных туалетов по всему городу. Средства поступят в 2023 году в рамках нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства».