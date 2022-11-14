Неисправная Lada выгорела дотла в Выксе

Площадь пожара составила 5 квадратных метров. Фото: Телеграм-канал AvtoNewsNN

Легковой автомобиль «Лада» вспыхнул в Выксе днем 12 ноября. Как сообщает пресс-служба регионального МЧС, информация о возгорании на улице Заводской поступила в 11:04. К прибытию первых пожарных подразделений автомобиль был полностью охвачен огнем.

- В результате пожара обгорел автомобиль ВАЗ 2110 на площади 5 квадратных метров, а также повреждены автомобили Опель Астра и Ваз 2115, - добавили в пресс-службе.

Отмечается, что в тушении пожара принимали участие 15 человек личного состава. Использовалось 3 единицы техники. Предположительно, пожар произошел из-за того, что электрооборудование в автомобиле было неисправно.