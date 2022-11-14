Ликвидаторов «Черной дыры» в Дзержинске арестовали

Ликвидаторов «Черной дыры» арестовали в Дзержинске. Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

Басманный суд Москвы арестовал президента корпорации «Газэнергострой» Сергея Чернина. Данная компания занималась ликвидацией «Черной дыры» и еще двух химических свалок в Дзержинске Нижегородской области. Об этом сообщается на сайте Басманного суда Москвы.

Как сообщается, мужчину обвиняют в совершении мошенничества в особо крупном размере. Напомним, ранее нарушения в ликвидации объекта загрязнения обнаружила Счетная палата России.

- На объекте «Черная дыра» подрядчик ликвидировал две из трех фракций отходов, - отметил аудитор Счетной палаты Данил Шилков. - Это жидкий и пастообразный слои, на которых приходилось всего 20% объема отходов. Остальные 80% – твердые – остались в земле без дополнительных мер по устранению их влияния на экологию.