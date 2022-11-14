Две новые гостиницы построят в центре Нижнего Новгорода. Фото: Вадим ПОПОВ

Две гостиницы построят в историческом «Квартале 1833» в Нижнем Новгороде между улицами Горького, Решетниковской и Гранитным переулком. Информация о проекте размещена на сайте городской администрации.

Строительные работы будут проходить в три этапа. На первом этапе пройдет реконструкция домов № 125, 129 и 131 на улице Максима Горького и дома № 21 в Решетниковском переулке. Также реконструкции подлежат здания № 7 и № 9 в переулке Гранитном.

На втором этапе исторические дома № 16а, 16б и 18, расположенные по улице Новой, перенесут в «Квартал 1833» для их реконструкции и приспособления под современное пользование. В процессе реконструкции проведут работы по строительству инфраструктуры – создания наружного освещения, ливневой канализации, тротуаров и велодорожек.

И на третьем этапе уже начнется строительство двух гостиниц с подземными парковками. По плану гостиницы будут высотой от 4 до 6 этажей.