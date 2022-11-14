Пьяная компания забила насмерть мужчину в Лукоянове и спрятала тело в кустах

45-летнего мужчину подозревают в убийстве знакомого в Лукоянове. Как сообщает пресс-служба регионального СУ СКР, инцидент произошел 5 ноября в квартире подозреваемого. Вместе с приятелями мужчина распивал спиртное, а затем произошел конфликт.

- После пьяной ссоры и драки между гостями, подозреваемый подключился к избиению потерпевшего. Убедившись, что мужчина перестал подавать признаки жизни, тело погибшего, завернутое в плед, подозреваемый выбросил с балкона, а затем перетащил к реке Теша и сокрыл его в кустах. После совершенного он скрылся с места преступления, - сообщили в пресс-службе ведомства.

Спустя пять дней после этой трагедии сожительница погибшего сообщила о его пропаже.

- Рост 174 см, телосложение худощавое, волосы тёмно-русые, глаза карие. Был одет в чёрную куртку, серую шапку, болоньевые штаны и чёрные кроссовки, - гласил текст ориентировки ПСО «Волонтер».

Следователь Шатковского следственного отдела возбудил уголовное дело по статье «Убийство». При проведении расследования было установлено, что к произошедшему причастен 45-летний житель Лукоянова.

-13 ноября 2022 года подозреваемый задержан в гараже, где он пытался спрятаться от правоохранителей. При допросе он сообщил следователям СК об обстоятельствах совершенного преступления, а также указал место, где сокрыл тело погибшего, - добавили в пресс-службе ведомства.

В ближайшее время подозреваемому предъявят обвинение и изберут меру пресечения. Следователи также работают с 36-летним мужчиной, который тоже принимал участие в избиении жертвы.