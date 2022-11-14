Квартиры в новостройках Нижнего Новгорода подорожали почти на 50 тысяч рублей с 2020 года. Фото: Евгения ГУСЕВА

Цена за квадратный метр в новостройках Нижнего Новгорода выросла почти на 50 тысяч рублей с 2020 года. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте регионального минграда.

Так, согласно документации министерства, в четвертом квартале 2020 года цена за «квадрат» в новостройке равнялась 99481 рублю, а на сегодняшний день стоимость составляет 145 918 рублей. Таким образом, цена на новостройки выросла более чем на 46 тысяч рублей.

Стоит отметить, что в третьем квартале 2022 года цена на новостройки в Нижнем Новгороде снизилась на 495 рублей за квадратный метр. Это первое снижение стоимости на жилье за последние годы. Ранее сообщалось, что за неполные два года жилье в Нижнем Новгороде подорожало почти в два раза.