Пьяный ревнивец чуть не убил соседа в Сормове

28-летнего молодого человека подозревают в покушении на убийство его знакомого в Нижнем Новгороде. Как сообщает пресс-служба регионального СУ СКР, инцидент произошел в ночь на 13 ноября в квартире одного из домов по улице Героев Космоса в Сормове. У мужчин произошел конфликт, который перешел в поножовщину.

- На почве ревности нетрезвый гость нанес хозяину ранение в шею и удары по голове. Потерпевший оказал соседу активное сопротивление и был доставлен каретой скорой помощи в городскую больницу, где ему оказана своевременная медицинская помощь, - уточнили в пресс-службе ведомства.

Подозреваемого задержали. Возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на убийство». В ближайшее время ему предъявят обвинение и изберут меру пресечения. Ранее он был судим за торговлю наркотиками.

Ранее сообщалось, что иностранец чуть не зарезал курьера в Дзержинске.