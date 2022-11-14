Число автобусов на ряде маршрутов увеличили в Нижнем Новгороде 14 ноября

Выпуск автобусов на ряде маршрутов улучшили в Нижнем Новгороде 14 ноября. Фото: Ирина ШВЫРКАЕВА

В Нижнем Новгороде увеличили выпуск автобусов на ряде маршрутов в понедельник, 14 ноября. Об этом сообщила старшая смены Центральной диспетчерской службы ГКУ НО «ЦРТС» Алена Чернышова.

По ее словам, на автобусных маршрутах А-8 и А-35 зафиксирован плановый выпуск машин. На маршруте А-3 выпуск увеличен до 11 единиц, а на троллейбусе Т-5 обеспечена работа шести единиц – данный маршрут был восстановлен в связи с ремонтом трамвайных путей в Сормовском районе.

Кроме того, в связи с корректировкой расписания улучшен выпуск автобусов на маршрутах А-15, А-17, А-48, А-72 и А-80. На маршрутах наземного электротранспорта сохраняется 100% выпуск единиц.

Что касается частных перевозчиков, то увеличилось число автобусов на маршрутах Т-138, Т-44, Т-45, Т-47, Т-81, Т-83 и Т-87.