Маршрут «Москва – Нижний Новгород» попал в топ-5 популярных ж/д направлений на Новый год

Нижний Новгород вошёл в пятёрку самых популярных железнодорожных направлений на новогодние праздники. По сравнению с прошлым годом, когда наш город занимал третью позицию в рейтинге, сейчас он опустился на четвёртое место. Об этом сообщают аналитики сервиса Туту.ру.

Рейтинг составлялся по результатам анализа билетов, оформленных для путешествия в период с 29 декабря по 8 января. Средний чек за билет на поезд «Москва – Нижний Новгород» находится на уровне 1,2 тысячи рублей в одну сторону, на подобную поездку приходится 2% бронирований.

Как и в 2021 году, больше всего поездок запланировано между Москвой и Санкт-Петербургом. Средний чек за билеты тут составляет 2,3 тысячи рублей, а доля бронирований находится на отметке 6,5%. Второе место в рейтинге популярных ж/д направлений на Новый год находится маршрут «Москва — Ростов-на-Дону», а на третьем – «Москва — Казань».

Напомним, что маршрут фирменного поезда № 51/52, следующий по маршруту «Нижний Новгород – Казань», был продлён до Ижевска. Первый рейс по удлиненному маршруту состоялся уже 1 октября.

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