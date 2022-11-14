Газ провели к ряду социальных учреждений в Арзамасском районе. Фото: ПАО «Газпром газораспределение Нижний Новгород»

Сразу несколько социальных учреждений получили возможность газификации благодаря межпоселковому газопроводу, строительство которого недавно завершилось в Арзамасском районе. Об этом сообщает пресс-служба ПАО «Газпром газораспределение Нижний Новгород».

По данным компании, протяженность нового газопровода составляет 8 километров, также был построен газораспределительный пункт. Он построен по программе газификации Нижегородской области на 2021-2025 годы.

Газ провели до котельных села Абрамово и деревни Марьевка, и теперь возможность газификации появилась у дома-интерната для ветеранов и инвалидов, у детского оздоровительного лагеря «Золотой колос», а также в трех баз отдыха и перспективной жилой застройке в Марьевке.