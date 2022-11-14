Два золота и бронза

Два золота – в личном и командное первенствах – завоевал мастер спорта международного класса Кирилл Тюлюков

Нижегородские саблисты, воспитанники СК «Знамя» АО «АПЗ», удачно открыли новый сезон на Всероссийских соревнованиях в Новосибирске. Два золота – в личном и командное первенствах – завоевал мастер спорта международного класса Кирилл Тюлюков. Бронза в команде – у КМС Алены Лисиной.

12 ноября личное первенство оспаривали 80 участников, в их числе практически все сильнейшие российские саблисты. Однако самые титулованные из них до пьедестала почета не добрались. Четырехкратный чемпион мира и Европы Вениамин Решетников уступил в 1/8 финала Кириллу Тюлюкову, а чемпион мира и двукратный чемпион Европы Дмитрий Даниленко на следующей стадии не справился со своим земляком Магамедом Халимбековым. Тюлюков и Халимбеков в итоге и разыграли первое место. Победив – 15:6, его занял Кирилл Тюлюков.

На следующий день новая победа – в командном турнире! Первое место завоевала команда «Россия-1»: Кирилл Тюлюков из Нижегородской области, Владислав Поздняков из Подмосковья, Сергей Сомов из Татарстана, Артём Терехов из Саратова.

А 13 ноября Алёна Лисина стала бронзовым призером в командном первенстве по сабле среди женщин. Алена выступала в составе команды «Россия-1», куда также входили Мария Зинюхина из Самарской области и Анна Смирнова из Алтайского края.

Кирилл и Алена являются воспитанниками тренеров высшей категории мастеров спорта России Николая Хозина и Вадима Карпычева.

По материалам Федерации фехтования России.