Дети-сироты Дзержинска получат новые квартиры до конца 2022 года

В 2022 году для детей-сирот Дзержинска приобретено 27 квартир. Сегодня завершились торги по последним четырем квартирам, которые запланированы к покупке в 2022 году.

«На приобретение квартир для детей-сирот, достигших возраста 18 лет, в этом году было выделено 61,9 миллиона рублей, что позволило купить 27 квартир. Все квартиры однокомнатные площадью не менее 30 кв. метров, пригодные для проживания, с косметическим ремонтом», – рассказал председатель комитета по управлению муниципальным имуществом Максим Рабин.

После проведения закупочных процедур квартиры оформляются в муниципальную собственность и включаются в специализированный фонд.

С жильцами заключается договор найма специализированного жилого помещения сроком на пять лет. По истечении пятилетнего срока квартиры исключают из специализированного жилищного фонда, и с жильцом заключается договор социального найма, но только в том случае, если у нанимателя нет трудной жизненной ситуации. Впоследствии достигшие совершеннолетия дети-сироты могут приватизировать свое жилье и получить все права собственника на занимаемую квартиру.

Ключи от четырех квартир на улицах Молодежной, Студенческой, Пушкинской и Новомосковской уже переданы жильцам. Остальные новоселы смогут въехать в новые квартиры в ближайшее время, сразу после оформления документов и комиссионной приемки жилых помещений. Территориально жилые помещения расположены в разных районах города – на проспектах Свердлова, Чкалова и Циолковского, улицах Студенческой, Ватутина, Щорса, Пирогова, Гайдара и др.